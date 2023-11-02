Скарлетт Йоханссон подала в суд на ИИ из-за использования её голоса и внешности

По информации издания Variety, актриса Скарлет Йоханссон направила судебный иск по поводу приложения искусственного интеллекта, которое без разрешения использовало её имя и изображение в рекламе.

Йоханссон появилась в 22-секундном рекламном ролике, размещённом в соцсетях. Представители актрисы подтвердили Variety, что она не выступает лицом этого приложения. Адвокат звезды Кевин Йорн планирует всерьёз заняться этим делом.

Мы не относимся к этим вещам легкомысленно. В соответствии с нашим обычным порядком действий в этих обстоятельствах мы будем использовать все средства правовой защиты.

Судя по всему, разработчики этого приложения ответят на иск актрисы и обязуются впредь не использовать её внешность для продвижения своих продуктов.