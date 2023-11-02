Звезда сериала «Наследники» Алан Рак въехал на своей машине в пиццерию

Актёр Алан Рак, известный по сериалу «Наследники», попал в ДТП. Он въехал на своём автомобиле в пиццерию в Лос-Анджелесе. Сам актёр не пострадал, он в полном порядке.

Источники сообщили изданию TMZ, что в результате инцидента пара человек получила травмы, однако ничего серьёзного не произошло. Отмечается, что актёр был полностью трезвый. Что конкретно произошло, выясняет полиция.

Сейчас это место оцепили, пиццерия временно не работает.

Фото: TikTok / olgaparusske / magiccloseup

В «Наследниках» Алан Рак сыграл Коннора Роя, старшего сына медиамагната Логана Роя. Кстати, за эту роль Рак был одним из номинантов на «Эмми». Также актёр стал известен благодаря по роли Кэмерона Фрая в фильме Джона Хьюза «Выходной день Ферриса Бьюллера», вышедшем в1986 году.