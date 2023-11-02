«Прощай, друг»: Мэттью Перри попал на обложку свежего номера People

Журнал People почтил память умершего актёра Мэттью Перри, известного по роли Чендлера в сериале «Друзья». Издание поместило фотографию актёра с годами жизни на обложку свежего номера, который выйдет 13 ноября.

На обложке, помимо фотографии актёра, также есть надпись: «Прощай, друг». Её оставила редакция журнала People.

Обложка People с Мэттью Перри

Фото: People

Перри был найден мёртвым в возрасте 54 лет в собственном джакузи на заднем дворе своего дома. Бюро судмедэкспертизы Лос-Анджелеса не установило точную причину смерти. Известно, что актёр точно не был в наркотическом или алкогольном опьянении.

Ранее стало известно, что у Мэттью Перри и его бывшей невесты Молли Гурвиц осталась общая собака, Альфред. Гурвиц заберёт её себе.