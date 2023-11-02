«Прощай, друг»: Мэттью Перри попал на обложку свежего номера People
Журнал People почтил память умершего актёра Мэттью Перри, известного по роли Чендлера в сериале «Друзья». Издание поместило фотографию актёра с годами жизни на обложку свежего номера, который выйдет 13 ноября.
На обложке, помимо фотографии актёра, также есть надпись: «Прощай, друг». Её оставила редакция журнала People.
Обложка People с Мэттью Перри
Фото: People
Перри был найден мёртвым в возрасте 54 лет в собственном джакузи на заднем дворе своего дома. Бюро судмедэкспертизы Лос-Анджелеса не установило точную причину смерти. Известно, что актёр точно не был в наркотическом или алкогольном опьянении.
Ранее стало известно, что у Мэттью Перри и его бывшей невесты Молли Гурвиц осталась общая собака, Альфред. Гурвиц заберёт её себе.
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