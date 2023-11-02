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Тестовые показы «Марвелов» провалились, режиссёр оставила фильм до конца производства

Тестовые показы «Марвелов» провалились, режиссёр оставила фильм до конца производства
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Издание Variety выпустило на днях большой материал, посвящённый проблемам в Marvel Studios. В статье коснулись и фильма «Марвелы». Как оказалось, режиссёр ленты Ниа ДаКоста оставила проект, чтобы начать работу над другим фильмом.

Сообщается, что ДаКоста намеренно оставила фильм на стадии постпродакшена и уехала в Лондон для выполнения другой работы. У ленты было четыре недели дополнительных съёмок.

Если вы снимаете фильм за $ 250 млн, довольно странно, что режиссёр уходит через несколько месяцев.

Более того, тестовые показы «Марвелов» провалились. Лента якобы получила смешанные отзывы от зрителей. Обычно Marvel Studios не проводит тестовые показы, но для «Марвелов» сделали исключение.

Что в итоге получилось из «Марвелов», узнаем 10 ноября, когда фильм выйдет в прокат и получит полноценные оценки от людей.

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