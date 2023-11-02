Disney выпустит документальный фильм про «Индиану Джонса» и Харрисона Форда

Disney объявила о выпуске документального фильма про «Индиану Джонса» и Харрисона Форда. Анонс компания сопроводила специальным трейлером.

В ролике можно увидеть, как режиссёр четырёх первых частей франшизы Стивен Спилберг рассказывает про Форда. Ещё в видео есть комментарии самого актёра и постановщика Джеймса Мэнголда, который снял пятую часть, вышедшую в этом году.

В документальном фильме расскажут о творческом пути Харрисона Форда и о том, как он стал Индианой Джонсом и какие трудности актёр преодолел для этого.

Видео доступно на YouTube-канале Lucasfilm. Права на видео принадлежат Disney.

Премьера документалки состоится уже 1 декабря в онлайн-сервисе Disney+. Он, к сожалению, не работает в России.