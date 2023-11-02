Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер документального сериала «Романовы. Последнее слово»

Вышел трейлер документального сериала «Романовы. Последнее слово»
Комментарии

На канале онлайн-кинотеатра Premier вышел трейлер художественно-документального сериала «Романовы. Последнее слово».

Сериал расскажет историю последних месяцев жизни и гибели семьи последнего российского императора Николая II от лица убийц. Сюжет первых серий посвящён расследованию обстоятельств гибели последнего российского императора и его семьи в Екатеринбурге в 1918 году.

Видео доступно на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Premier. Права на видео принадлежат Premier.

Режиссёром проекта выступил Максим Беспалый. Главные роли исполнили Данил Смирнов, Константин Днепровский, Виктор Балабанов, Виктория Фёдорова и другие. Проект озвучил Сергей Минаев.

Премьера состоится 4 ноября в онлайн-сервисе Premier.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android