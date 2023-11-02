Николас Кейдж рассказал, что камео во «Флэше», для которого он снялся, было другим

В фильме «Флэш» есть камео Николаса Кейджа. Актёр в свежем интервью Yahoo! Entertainment рассказал, что провёл на съёмочной площадке всего несколько часов, но для сцены с пауком, которую показали в финальной версии ленты, актёр не снимался.

Кейдж, по его словам, в роли Супермена должен был увидеть уничтожение вселенной, а не сражаться с пауком.

Когда я стал сниматься, то была другая сцена. А потом я увидел фрагмент с собой, сражающимся с гигантским пауком. Я этого не делал. Это было не то, что я делал. Я присутствовал на съёмочной площадке. Они потратили много времени на костюм, и всё, что требовалось от меня, это стоять и лицезреть уничтожение вселенной.

Фильм «Флэш» вышел в этом году и собрал смешанные отзывы от критиков и зрителей.