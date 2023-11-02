Стала известна дата выхода финального эпизода «Атаки титанов» в России

Уже совсем скоро состоится премьера большого финала аниме «Атака титанов». 85-минутный спецэпизод, завершающий всю сагу, выйдет и в России — 4 ноября в 22:00 мск. Об этом сообщает «Кинопоиск», где и состоится премьера последнего эпизода.

Ранее создатели уже делили четвёртый сезон на несколько частей: первая из них выходила с декабря 2020 по март 2021 года, вторая — с января по апрель 2022-го. Затем авторы разделили большой финал на две части: первый спецэпизод вышел в марте, а премьера второго намечена на 4 ноября.

Сюжет постапокалиптического аниме «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами. В 2021 году аниме признали самым востребованным сериалом года.