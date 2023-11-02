В EA Sports FC 24 за первый месяц сыграли 14,5 млн человек — это новый рекорд бренда

Electronic Arts поделилась данными второго квартала, который завершился 30 сентября. Компания похвасталась успехами EA Sports FC 24 — в наследницу знаменитой FIFA за первый месяц сыграли более 14,5 млн человек. Это примерно на 10% больше, чем рекордные стартовые показатели FIFA 23 в прошлом году.

Таким образом, новинка полностью оправдала ожидания издателя — даже после ребрендинга пользователи не потеряли доверие к играм компании, отметили в канадской корпорации. В целом бренд EA Sports, в который сейчас входит линейка спортивных симуляторов компании, показал рекордные цифры.

EA Sports FC 24 доступна на ПК и консолях. Ранее для игры вышел четвёртый патч, который исправил множество багов и доработал игровой процесс.