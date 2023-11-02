Новогодняя комедия «Дворец» с Александром Петровым и Микки Рурком выйдет 23 ноября

Издание «Газета.Ru» сообщила, что новогодняя комедия «Дворец» Романа Полански, главные роли в которой исполнили Александр Петров, Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи и Джон Клиз, выйдет в прокат 23 ноября.

По словам постановщика Романа Полански, он долго откладывал съёмки «Дворца», но на 90-летие решил «позволить снять себе такой фильм».

И вот теперь, отпраздновав 90-летие, я сказал себе, что наконец-то могу себе позволить снять такой фильм. Лучшей возможности, может, уже и не представится.

Сюжет картины разворачивается 31 декабря 1999 года в роскошном отеле в Швейцарии. Гости-миллионеры готовятся к долгожданному Новому году — впереди ночь, полная причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых.