Блогеры Kus-Kus Racing и ЯНГЕР посетят гоночный фестиваль 18 и 19 ноября в Москве

18 и 19 ноября в Москве на площадке «МЕГА Белая Дача» пройдёт большой гоночный фестиваль. Масштабный автоспортивный ивент объединит любителей и профессионалов – любителей реальных гонок, фанатов цифрового автоспорта и отечественных симрейсеров.

Главным событием уикенда станет третий (из пяти) этапов чемпионата РАФ по цифровому автоспорту – гоночной серии, организованной программой развития российского автоспорта SMP Racing при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Хедлайнерами турнира выступят известные блогеры Kus-Kus Racing и ЯНГЕР.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Гости мероприятия смогут почувствовать себя пилотами Формулы 1. За симуляторы в течение всей субботы, а также до и после соревнований в воскресенье смогут сесть все гости фестиваля. Освоиться в цифровом автоспорте новичкам помогут мастер-классы, которые будут проводить успешные симрейсеры России. В их числе Александр Смоляр – пилот, принимавший участие в реальных международных соревнованиях Формулы 3, а сейчас являющийся одной из главных звёзд Российской серии кольцевых гонок.