Миллиард близок: фильм «Оппенгеймер» вернётся в IMAX-кинотеатры по всему миру

3 ноября «Оппенгеймер» Кристофера Нолана вернётся в IMAX-кинотеатры. Кинокомпания Universal Pictures решила воспользоваться осенней блокбастерной засухой и перевыпустит фильм на гигантских экранах как минимум в некоторых крупных городах США, Великобритании, а также Австралии.

Судя по всему, киностудия хочет добиться миллиардных сборов картины о создателе ядерной бомбы. Сборы «Оппенгеймера» составляют $ 946 млн — если всё пойдёт по плану Universal, то лента может добраться до $ 1 млрд. Однако для этого фильм должен собрать ещё примерно $ 54 млн, что кажется довольно сложной задачей спустя почти четыре месяца со старта проката.

Тем временем цифровой релиз «Оппенгеймера» состоится уже 21 ноября. Обычно после этого картину снимают с кинотеатрального проката, так что у ленты будет 18 дней, чтобы достичь заветной цифры.