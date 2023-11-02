В Baldur's Gate 3 добавили режим для дальтоников и возможность мыться

2 ноября разработчики Baldur's Gate 3 из Larian выпустили для игры четвёртый патч. Он добавил в тайтл режимы для дальтоников, которые можно включить в опциях доступности, и ряд других нововведений.

Коротко о главном

Для персонажей Минтара, Шэдоухарт, Карлах, Халсин и Лаэзель добавили новые анимации в лагере — теперь они не занимаются одним и тем же рядом с палатками.

Пёс Шкряб теперь может принести любой кинутый предмет на территории лагеря.

Герои теперь могут помыться с помощью губки и мыла. Вода смоет не только кровь и грязь, но и грим.

Улучшено заклинание «Разговор с мёртвым» - теперь его можно использовать повторно, если в первый раз игрок не задавал никаких вопросов.

Теперь внешность наёмников можно изменить по желанию.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. В ноябре тайтл доберётся до Xbox Series. Также в середине октября игра подверглась ревью-бомбингу, но ситуацию быстро исправили.