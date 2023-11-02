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Дешёвый тариф Netflix с рекламой крайне популярен — им пользуются 15 млн человек

Дешёвый тариф Netflix с рекламой крайне популярен — им пользуются 15 млн человек
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Представители Netflix поделились информацией, что дешёвым тарифом стримингового сервиса с рекламой пользуются 15 млн человек в месяц. Это почти в три раза больше майского показателя — тогда компания сообщала только о 5 млн активных пользователей.

Общее число подписчиков Netflix составляет 247 млн человек. Напомним, ежемесячно за самую дешёвую подписку нужно платить $ 6,99, причём качество картинки ограничено 720p, а каждый час зрителю показывают несколько минут рекламы.

Однако журналисты отмечают, что информация о количестве активных пользователей не отражает реальное число платящих подписчиков. Рекламный тариф Netflix запустила в своём сервисе в ноябре 2022 года.

Ранее издание CNBC сообщило, что менее 1% от всех подписчиков Netflix ежедневно играют в игры сервиса.

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