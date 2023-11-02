Никита Ефремов и Евгения Громова — в тизере драматического сериала «Госпожа»

На YouTube-канале «Иви» вышел тизер-трейлер драматического сериала «Госпожа». Главные роли в шоу исполнили Никита Ефремов и Евгения Громова.

Видео доступно на YouTube-канале «Иви». Права на видео принадлежат «Иви»/Star Media.

Сюжет сериала рассказывает о соцработнице Марусе, для которой индустрия ролевых игр становится дверью к обретению своего «я». Также героиня нуждается в деньгах, чтобы выплатить огромный долг матери перед коллекторами.

Режиссёром шоу выступила Юлия Трофимова («Страна Саша»), а автором сценария — Екатерина Мавроматис («Пальма»). Кресло исполнительного продюсера заняла Анастасия Дюкарева («Теория больших денег»).

Премьера «Госпожи» состоится до конца года в онлайн-кинотеатре «Иви». Точная дата пока не раскрывается.