Состоялся релиз RoboCop: Rogue City — игра про Робокопа доступна и в России

2 ноября состоялся релиз RoboCop: Rogue City — новой игры про культового героя боевиков 90-х, Робокопа. Проект уже доступен на ПК, PS5 и Xbox Series в том числе с субтитрами на русском языке. В российском Steam игра обойдётся в 1699 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Nacon.

RoboCop: Rogue City — новая игра про Робокопа от создателей высокооценённой Terminator: Resistance. К роли культового героя вернулся 75-летний Питер Уэллер — исполнитель роли человека-машины в оригинальной картине. Он записал все реплики главного героя, включая в том числе культовую фразу «живым или мёртвым — ты пойдёшь со мной!»

Мы уже поиграли в игру и поделились своими впечатлениями от проекта в отдельном материале.