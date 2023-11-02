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Состоялся релиз RoboCop: Rogue City — игра про Робокопа доступна и в России

Состоялся релиз RoboCop: Rogue City — игра про Робокопа доступна и в России
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2 ноября состоялся релиз RoboCop: Rogue City — новой игры про культового героя боевиков 90-х, Робокопа. Проект уже доступен на ПК, PS5 и Xbox Series в том числе с субтитрами на русском языке. В российском Steam игра обойдётся в 1699 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Nacon.

RoboCop: Rogue City — новая игра про Робокопа от создателей высокооценённой Terminator: Resistance. К роли культового героя вернулся 75-летний Питер Уэллер — исполнитель роли человека-машины в оригинальной картине. Он записал все реплики главного героя, включая в том числе культовую фразу «живым или мёртвым — ты пойдёшь со мной!»

Мы уже поиграли в игру и поделились своими впечатлениями от проекта в отдельном материале.

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