Vivo представила замену Android — мобильную BluesOS

На этой неделе компания Vivo представила собственную замену Android — мобильную операционную систему BluesOS. Производитель отмечает, что помимо смартфонов на ней смогут работать смарт-часы, планшеты и другие устройства.

Фото: Vivo

Также BluesOS стала первой в мире операционной системой, чья архитектура написана на языке программирования Rust. Ещё она поддерживает технологию BlueXlink, позволяющую синхронизировать и быстро передавать данные между разными гаджетами экосистемы.

Помимо этого, операционная система может работать на девайсах, которые оснащены процессорами с частотой 200 МГц и имеют всего 32 МБ оперативной памяти. В Vivo заявили, что BluesOS отличается плавностью, быстродействием, безопасностью и множеством ИИ-функций.

Первым устройством на операционной системе компании станут смарт-часы Watch 3.