Головоломка The Talos Principle 2 вышла на ПК и консолях — в том числе и в России

2 ноября состоялся релиз The Talos Principle 2 — продолжения культовой головоломки от создателей серии The Serious Sam. Игра уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. В российском Steam проект оценили в 1100 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Devolver Digital.

The Talos Principle 2 — продолжение одной из самых высокооценённых головоломок в истории. За разработку вновь отвечает студия Croteam, а производство возглавляют Йонас Кирацес (The Eternal Cylinder), Том Джуберт (The Swapper, Subnautica) и Верена Кирацес (The Hand of Merlin).

Оригинальная The Talos Principle вышла в декабре 2014 года и стала большой любимицей у фанатов жанра. В Steam у проекта более 24 тысяч обзоров, из которых 95% — положительные.