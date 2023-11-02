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Вышел трейлер «Голодных игр: Баллады о змеях и певчих птицах» под новый трек Оливии Родриго

Вышел трейлер приквела «Голодных игр» под новый трек Оливии Родриго
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На YouTube-канале кинокомпании Lionsgate Movies вышел очередной трейлер «Голодных игр: Баллады о змеях и певчих птицах» — в нём играет новый трек певицы Оливии Родриго. Композиция получила название Can’t Catch Me Now.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

События «Баллады о змеях и певчих птицах» развернутся за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет будет посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме сыграет также звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнит роль Каски Хайботтома.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» начнут показывать в кинотеатрах мира с 17 ноября. В России, судя по всему, официальный прокат не планируется.

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