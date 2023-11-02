Премьеру финала «Йеллоустоуна» отложили на год — до ноября 2024-го

Компания Paramount Network объявила о переносе финальных эпизодов вестерна «Йеллоустоун». Изначально последние серии пятого сезона шоу должны были начать выходить в этом ноябре, однако теперь премьера состоится лишь через год — в ноябре 2024-го.

В компании отметили, что ситуация связана с забастовками сценаристов и актёров США. Первая уже завершилась, однако актёры всё ещё бастуют, что и повлияло на графики компании. Помимо пятого сезона «Йеллоустоуна», Paramount также работает над двумя ответвлениями знаменитого сериала: «1944» и «2024».

«Йеллоустон» — один из самых популярных сериалов Paramount Pictures, стартовавший в 2018 году. Шоу рассказывает о жизни семьи Даттонов на одном из ранчо в Монтане (США) между национальным парком Йеллоустоун и индейской резервацией Брокен-Рок.