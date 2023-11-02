Глава HBO Кейси Блойс извинился за травлю кинокритиков с фейковых аккаунтов

1 ноября стало известно, что глава HBO Кейси Блойс заставлял сотрудников компании создавать фейковые аккаунты в соцсети X (ранее Twitter) для травли телевизионных критиков и анонимных комментаторов.

Реакция Блойса не заставила себя долго ждать. Руководитель HBO принёс извинения за данную ситуацию.

Для меня очень важно, что вы думаете о наших сериалах. В 2020 и 2021 годах я работал из дома и нездорово много листал Twitter. Тогда я придумал крайне глупый способ выплеснуть своё разочарование. Приношу извинения людям, которые были упомянуты в просочившихся электронных письмах и текстах.

Напомним, поводом для травли комментаторов стал случай, когда президента HBO взбесило сообщение критика Кэтрин Ванарендонк, которая высказала своё мнение о сериале «Перри Мейсон».