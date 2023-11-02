Согласно данным JD.com, стартовые продажи Xiaomi 14 в Китае превзошли iPhone 15 Pro — впервые в истории. Некоторые покупатели сообщают, что ради нового смартфона Xiaomi приходится стоять в очереди и подолгу ждать доставки после оформления заказов.

Помимо этого, Xiaomi 14 побил рекорд по количеству стартовых продаж среди всех китайских смартфонов за день в четырёх главных интернет-магазинах страны: Tmall, JD.com, Douyin и Kuaishou. Отмечается, что для достижения подобного результата гаджету потребовало всего четыре часа после открытия продаж.

Неделю назад стало известно, что смартфон Xiaomi 14 обошёл iPhone 15 Pro в тестах производительности. В проверке от 3DMark Wild Life Extreme устройство показало 4,8 тыс. балла и 29 FPS — это лучше результата iPhone 15 Pro на чипе A17 Pro, который получил только 3,7 тыс. баллов и 22 FPS.