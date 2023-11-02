Вышел первый тизер «Королевства планеты обезьян» со звездой «Ведьмака» Фрейей Аллан

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала первый тизер фильма «Королевство планеты обезьян». В ролике показали завязку будущей картины о млекопитающих и подтвердили дату премьеры — 24 мая 2024 года. Выйдет ли лента в России, пока неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

События «Королевства планеты обезьян» развернутся через три года после восстания Цезаря, которое было показано в трилогии с Энди Сёркисом.

Главные роли в новой картине исполнят звезда «Ведьмака» Фрейя Аллан, звезда «Бесстыжих» Уильям Х. Мэйси и многие другие. Режиссёром будущего фильма выступил Уэс Болл, наиболее известный по трилогии «Бегущий в лабиринте».

Постер