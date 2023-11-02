Вышел первый трейлер боевика The Fall Guy с Райаном Гослингом и Эмили Блант

На YouTube-канале Universal Pictures вышел дебютный трейлер фильма The Fall Guy с Райаном Гослингом, Эмили Блант и Аароном Тейлором-Джонсоном в главных ролях. Режиссёром фильма выступил Дэвид Литч («Взрывная блондинка», «Быстрее пули»).

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет ленты расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. The Fall Guy выступит ремейком телесериала «Каскадёры» 1980 года.

Кресло сценариста досталось Дру Пирсу, а производством занимались кинокомпании Universal Pictures, 87North Productions и Entertainment 360. Съёмки картины завершились 3 марта 2023 года.

Премьера The Fall Guy состоится 1 марта 2024 года.