Мультсериал «Футурама» продлили на два сезона — авторы выпустят ещё 20 серий

Онлайн-кинотеатр Hulu продлил сериал «Футурама» ещё на два сезона — на 13-й и 14-й сезоны. Всего компания заказала 20 эпизодов — по десять на каждое продолжение. У них пока нет точной даты выхода, однако их выход состоится не раньше 2025 года.

Ранее Hulu уже выпустил 11-й сезон шоу спустя десять лет после официального закрытия. Последний эпизод вышел 25 сентября, а на следующий год запланированы ещё десять серий 12-го сезона. У них пока нет точной даты выхода.

«Футурама» сначала выходила с 1999 по 2003 год, а затем её возродили в 2008 году ещё на пять сезонов. Судя по всему, популярность шоу остаётся на высоком уровне, поэтому мультсериал всё ещё продлевает на всё новые и новые сезоны. К своим ролям в продолжении вернулись практически все оригинальные актёры озвучки, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса Ламарша и Джона Ди Маджио.