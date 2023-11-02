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Съёмки второго сезона The Last of Us стартуют в первой половине 2024 года

Съёмки второго сезона The Last of Us стартуют в первой половине 2024 года
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2 ноября генеральный директор HBO Кейси Блойс заявил на пресс-конференции, что съёмки второго сезона сериала The Last of Us стартуют в первой половине 2024 года. Руководитель компании отметил, что производство продолжения задержалось из-за забастовок сценаристов и актёров США.

Премьера второго сезона The Last of Us ожидается в 2025 году. Однако сроки неокончательные поэтому, выход могут перенести на более позднее время. Другие подробности пока не раскрываются.

Ранее шоураннер сериала Крейг Мэйзин заявил, что проект может получить от трёх до пяти сезонов — в зависимости от задумки сценаристов. Первый сезон The Last of Us доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре HBO Max. В России сериал официально не вышел.

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