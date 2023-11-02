Культовый сериал «Побег» получит ещё одно продолжение

Журналисты издания Deadline сообщили, что стриминговый сервис Hulu приступил к работе над спин-оффом культового сериала «Побег» (Prison Break). Проект пока находится на ранней стадии производства.

Действия шоу развернутся в той же вселенной, что и оригинал, однако персонажи будут другие. Над сериалом работает Элджин Джеймс («Майянцы»). Подробности сюжета пока не раскрываются.

Впервые сериал «Побег» дебютировал в 2005 году и транслировался вплоть до 2009-го — после этого был большой перерыв, поэтому пятый сезон вышел только в 2017 году. Режиссёром сериала выступил Пол Шойринг («Эксперимент», «Одиночка»).

Премьера спин-оффа «Побега» состоится в стриминговом сервисе Hulu. Сроки и дату премьеры озвучат позднее.