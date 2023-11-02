Бумыч официально перешёл в состав Cloud9 по CS 2
Известный российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов завершил трансфер из 1WIN в Cloud9, о чём клуб официально сообщил в своих соцсетях.
Как и предполагали инсайдеры, Бумыч снова сыграет с бывшими тиммейтами по NAVI — Perfecto и electroNic, которые перешли в C9 несколько месяцев назад.
Детали сделки не разглашаются. Ранее появлялась информация, что американский клуб мог заплатить за Михайлова около $ 1 млн.
Обновлённый состав Cloud9
- Сергей Ax1Le Рыхторов
- Абай HObbit Хасенов
- Илья Perfecto Залуцкий
- Денис electroNic Шарипов
- Кирилл Boombl4 Михайлов
Бумыч покинул NAVI в результате скандала в мае 2022 года. По завершению контракта он возобновил профессиональную карьеру, вместе с 1WIN выиграв несколько онлайн-турниров.
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