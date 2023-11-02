Бумыч официально перешёл в состав Cloud9 по CS 2

Известный российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов завершил трансфер из 1WIN в Cloud9, о чём клуб официально сообщил в своих соцсетях.

Как и предполагали инсайдеры, Бумыч снова сыграет с бывшими тиммейтами по NAVI — Perfecto и electroNic, которые перешли в C9 несколько месяцев назад.

Детали сделки не разглашаются. Ранее появлялась информация, что американский клуб мог заплатить за Михайлова около $ 1 млн.

Обновлённый состав Cloud9

Сергей Ax1Le Рыхторов

Абай HObbit Хасенов

Илья Perfecto Залуцкий

Денис electroNic Шарипов

Кирилл Boombl4 Михайлов

Бумыч покинул NAVI в результате скандала в мае 2022 года. По завершению контракта он возобновил профессиональную карьеру, вместе с 1WIN выиграв несколько онлайн-турниров.