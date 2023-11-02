Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бумыч официально перешёл в состав Cloud9 по CS 2

Бумыч официально перешёл в состав Cloud9 по CS 2
Комментарии

Известный российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов завершил трансфер из 1WIN в Cloud9, о чём клуб официально сообщил в своих соцсетях.

Как и предполагали инсайдеры, Бумыч снова сыграет с бывшими тиммейтами по NAVI — Perfecto и electroNic, которые перешли в C9 несколько месяцев назад.

Детали сделки не разглашаются. Ранее появлялась информация, что американский клуб мог заплатить за Михайлова около $ 1 млн.

Обновлённый состав Cloud9

  • Сергей Ax1Le Рыхторов
  • Абай HObbit Хасенов
  • Илья Perfecto Залуцкий
  • Денис electroNic Шарипов
  • Кирилл Boombl4 Михайлов

Бумыч покинул NAVI в результате скандала в мае 2022 года. По завершению контракта он возобновил профессиональную карьеру, вместе с 1WIN выиграв несколько онлайн-турниров.

Материалы по теме
«Держись, русский Джонни Депп». Громкий скандал с Бумычем засиял неожиданными красками
«Держись, русский Джонни Депп». Громкий скандал с Бумычем засиял неожиданными красками
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android