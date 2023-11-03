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Apple называла Android «средством массового слежения»

Apple называла Android «средством массового слежения»
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Издание 9to5Google обратило внимание, что Apple не очень лестно высказалась об Android. Корпорация показала слайды презентации для внутреннего использования и назвала Android «средством массового слежения».

Согласно информации, презентацию создали ещё в 2013 году. В ней Apple указывала на изъяны Android. Больше всего компания делала акцент на том, насколько обеспечена приватность для пользователей.

Фото: 9to5Google

Журналисты 9to5Google отметили, что Apple смело разбрасывалась подобными обвинениями, но, считает издание, все мобильные девайсы так или иначе следят за своими пользователями.

Android-гаджеты всё ещё уступают устройствам Apple по обеспечению конфиденциальности, считают в 9to5Google. Несмотря на это, они с каждым годом становятся всё лучше и лучше в этой области.

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