Инсайдер раскрыл секретную фишку iPhone 16

Издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Instant Digital из соцсети Weibo сообщило об одной секретной функции в iPhone 16. Речь идёт о появлении новой кнопки — она будет сенсорной.

За что именно будет отвечать новая кнопка, неизвестно. Если верить словам инсайдера, её можно будет запрограммировать и поставить на на неё любое действие. При этом кнопки питания и регулировки громкости менять не будут — они останутся физическими.

Источники MacRumors сообщили, что новая кнопка появится на всех моделях новых iPhone, включая базовый iPhone 16 и его продвинутые версии.

Скорее всего, Apple, не нарушая традиций, представит iPhone 16 осенью 2024 года. До этого времени о смартфоне наверняка появится много информации.