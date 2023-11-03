Для Counter-Strike 2 вышел большой патч — теперь можно узнать остаток побед для ранга

Valve выпустила для Counter-Strike 2 крупное обновление. Оно уже доступно для скачивания. Одной из главных фишек апдейта стало отображение количества побед, которое нужно сделать, чтобы получить ранг в соревновательном режиме.

Ещё с обновлением появилась возможность загружать карты из «Мастерской» для неофициальных серверов.

Другие изменения после выхода обновления

«Мастерская»

Появилась опция отключения автоматической коррекции цвета PRB для всех типов стикеров в редакторе элементов

В редакторе появились новые эффекты для покрытий

Обновление редактора

Обновление инструментов

Геймплей

Исправлен баг со скорострельностью оружия

Исправлен баг, когда игроки не сохраняли оружие между раундами овертайма

Исправлен баг, когда брошенное оружие выпадало из игрового пространства

Изменено отображение трупа при смерти

Обновлены эффекты взаимодействия дымовых гранат

Добавлена минимальная длительность взрыва дымовых гранат

Теперь удар ножом будет наносить полный урон после переключения на него

Серверы

Добавлен параметр sv_maxuptimelimit для выключения после определённого числа работы

Исправлен баг с отображением потери пакетов в 100%

Исправлен баг с отображением реального пинга

С полным списком изменений можно ознакомиться на странице шутера в Steam.