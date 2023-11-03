Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Counter-Strike 2 вышел большой патч — теперь можно узнать остаток побед для ранга

Для Counter-Strike 2 вышел большой патч — теперь можно узнать остаток побед для ранга
Комментарии

Valve выпустила для Counter-Strike 2 крупное обновление. Оно уже доступно для скачивания. Одной из главных фишек апдейта стало отображение количества побед, которое нужно сделать, чтобы получить ранг в соревновательном режиме.

Ещё с обновлением появилась возможность загружать карты из «Мастерской» для неофициальных серверов.

Другие изменения после выхода обновления

«Мастерская»

  • Появилась опция отключения автоматической коррекции цвета PRB для всех типов стикеров в редакторе элементов
  • В редакторе появились новые эффекты для покрытий
  • Обновление редактора
  • Обновление инструментов

Геймплей

  • Исправлен баг со скорострельностью оружия
  • Исправлен баг, когда игроки не сохраняли оружие между раундами овертайма
  • Исправлен баг, когда брошенное оружие выпадало из игрового пространства
  • Изменено отображение трупа при смерти
  • Обновлены эффекты взаимодействия дымовых гранат
  • Добавлена минимальная длительность взрыва дымовых гранат
  • Теперь удар ножом будет наносить полный урон после переключения на него

Серверы

  • Добавлен параметр sv_maxuptimelimit для выключения после определённого числа работы
  • Исправлен баг с отображением потери пакетов в 100%
  • Исправлен баг с отображением реального пинга

С полным списком изменений можно ознакомиться на странице шутера в Steam.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android