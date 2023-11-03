Для Counter-Strike 2 вышел большой патч — теперь можно узнать остаток побед для ранга
Valve выпустила для Counter-Strike 2 крупное обновление. Оно уже доступно для скачивания. Одной из главных фишек апдейта стало отображение количества побед, которое нужно сделать, чтобы получить ранг в соревновательном режиме.
Ещё с обновлением появилась возможность загружать карты из «Мастерской» для неофициальных серверов.
Другие изменения после выхода обновления
«Мастерская»
- Появилась опция отключения автоматической коррекции цвета PRB для всех типов стикеров в редакторе элементов
- В редакторе появились новые эффекты для покрытий
- Обновление редактора
- Обновление инструментов
Геймплей
- Исправлен баг со скорострельностью оружия
- Исправлен баг, когда игроки не сохраняли оружие между раундами овертайма
- Исправлен баг, когда брошенное оружие выпадало из игрового пространства
- Изменено отображение трупа при смерти
- Обновлены эффекты взаимодействия дымовых гранат
- Добавлена минимальная длительность взрыва дымовых гранат
- Теперь удар ножом будет наносить полный урон после переключения на него
Серверы
- Добавлен параметр sv_maxuptimelimit для выключения после определённого числа работы
- Исправлен баг с отображением потери пакетов в 100%
- Исправлен баг с отображением реального пинга
С полным списком изменений можно ознакомиться на странице шутера в Steam.
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