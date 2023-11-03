2 ноября корпорация Apple опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2023 года. Из него стало известно, что линейка смартфонов iPhone 15 продаётся лучше, чем iPhone 14 за аналогичный период прошлого года.

Если вы взгляните на продажи iPhone 15 за этот период времени и сравните его с iPhone 14 за тот же период времени в третьем квартале прошлого года, то увидите, что iPhone 15 показал лучшие результаты, чем iPhone 14.

Согласно документу, выручка Apple за третий квартал составила $ 89,5 млрд, а чистая прибыль — $ 23 млрд. Причём около $ 43,8 млрд компании принесли продажи iPhone — это на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Глава Apple Тим Кук отметил, что предложения на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max на старте продаж были ограничены из-за слишком высокого спроса.