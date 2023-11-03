Третий сезон сериала «Эйфория» выйдет в 2025 году

Генеральный директор HBO Кейси Блойс заявил, что третий сезон сериала «Эйфория» запланирован на 2025 год. Подробностей нового сезона шоу он не раскрыл. Ранее предполагалось, что год предварительный, но теперь он, похоже, подтверждён.

Ранее шоураннер Сэм Левинсон рассказал, что третий сезон сериала будет похож на нуарный фильм. Также Леви говорил, что с помощью Зендеи хотел бы раскрыть тему того, что значит быть личностью с принципами в коррумпированном мире.

Пока о третьем сезоне сериала известно мало информации. Сообщается, что его действия развернутся спустя пять лет после событий предыдущего сезона — все персонажи уже окончат школу и начнут взрослую жизнь.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Мод Апатоу и другие.