Первые игроки в восторге от головоломки The Talos Principle 2

Вчера состоялся релиз головоломки The Talos Principle 2. Хоть с релиза прошло немного времени, геймеры уже успели оценить сиквел нашумевшего тайтла 2014 года.

Если взглянуть на Steam, то можно увидеть, что у игры аж 95% положительных отзывов. Геймеры очень сильно хвалят почти всё в игре. Аудитории понравились атмосфера, красивое окружение, интересная история, необычные головоломки и новые геймплейные элементы.

О боже! Это только начало, а я уже под впечатлением! Давно я не получал таких эмоций от игр, и я готов к этому новому, но по-ностальгически знакомому путешествию.

Я ещё почти не играл, но уверен, что игра отличная, она просто не может быть плохой после выдающейся первой части и довольно увлекательной демоверсии.

Сыграл в демоверсию около 30 часов. Игра классно сделана, вся это красота, да и музыка сногсшибательная. Я однозначно рекомендую купить обе части.

Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. В российском Steam проект оценили в 1100 рублей.