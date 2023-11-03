Шреддер выступит главным злодеем в сиквеле «Черепашек-ниндзя: Мутантский разгром»

Пару дней назад сценарист и режиссёр мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» Джефф Роу дал интервью журналистам издания Collider. В ходе разговора он заявил, что главным злодеем в сиквеле выступит Шреддер.

Также Роу поделился, что хочет с командой предложить зрителям по-новому взглянуть на персонажа. Создатели мультфильма желают как оправдать ожидания фанатов, так и предложить нечто свежее.

Шреддер — культовый и замечательный персонаж. Он как Джокер. Вы знаете, кто он такой, даже если лично не знакомы с франшизой. Мы как авторы всегда будем исходить из того, что лучше всего расскажет историю, в частности, о наших главных героях — Черепашках-ниндзя.

Напомним, производством продолжения занимается Point Grey Pictures — студия Сета Рогена и Эвана Голдберга. Она же работала и над «Мутантским разгромом». Другие подробности сиквела пока не раскрываются.

Мировая премьера «Черепашек-ниндзя: Мутантский разгром» состоялась 4 августа.