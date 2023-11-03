Цена iPhone 15 в России снизилась на 30%

Издание Hi-Tech Mail.ru заметило, что цена смартфона iPhone 15 в России снизилась на рекордные 30%. Если на старте продаж устройство в комплектации со 128 ГБ оценивали в 125-170 тыс. рублей, то к началу ноября стоимость модели опустилась до 86 тыс. рублей.

Также в конце октября немного упала цена iPhone 15 Pro Max. На старте продаж ритейлеры продавали новинку за 190-200 тыс. рублей, а сейчас за гаджет просят 155-170 тыс. рублей. Вероятно, скидки связаны с грядущей масштабной распродажей 11 ноября.

Напомним, официальный старт продаж новой линейки смартфонов Apple начался 22 сентября. Ещё компания Apple опубликовала свежий финансовый отчёт. Из него стало известно, что iPhone 15 продаётся лучше, чем iPhone 14 за аналогичный период прошлого года.