Фильм «Мятежная луна», похоже, покажут в кинотеатрах перед выходом на Netflix

Издание The Hollywood Handle обратило внимание на информацию на сайте BBCF. Согласно ей, фильм Зака Снайдера «Мятежная луна» могут сначала показать в кинотеатрах, а потом выпустить ленту на Netlflix.

На изображении ниже можно увидеть, что лента якобы появится в кинотеатрах 15 декабря в формате 2D. Таким образом, премьера на Netflix состоится через неделю после выхода в кино.

Фото: BBFC

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Против него герои будут объединяться, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

Фильм «Мятежная луна» выйдет 22 декабря на Netflix. Вторая часть выйдет в апреле 2024 года.