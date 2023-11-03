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Искусственный интеллект окажется спасением для рынка ПК

Искусственный интеллект окажется спасением для рынка ПК
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По информации издания Reuters, искусственный интеллект в будущем окажется спасением для рынка ПК. Специалисты считают, что важно грамотно сочетать ИИ с ПК, чтобы добиться удивительных результатов.

О появлении в широкой продаже компьютеров, способных эффективно работать с ИИ, заявили представители участников рынка.

Появление ПК с искусственным интеллектом представляет собой переломный момент в компьютерной индустрии.

Руководитель AMD Лиза Су подчеркнула, что её компания ожидает роста рынка ПК в 2024 году, так как компьютеры с поддержкой ИИ появятся в продаже. Насколько сильным будет рост, пока сказать сложно.

Ещё эксперты предсказали, что на ПК со встроенной поддержкой ИИ придётся 60% продаж на рынке в 2027 году.

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