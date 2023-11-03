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Роберт Дауни-младший уже согласился вернуться в фильмы Marvel — инсайдер

Роберт Дауни-младший уже согласился вернуться в фильмы Marvel — инсайдер
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На этой неделе стало известно о желании Marvel Studios возродить интерес зрителей к киновселенной Marvel. Ради этого компания даже готова договориться с Робертом Дауни-младшим, Скарлетт Йоханссон и другими актёрами из «Мстителей».

По информации инсайдера под ником MyTimeToShineHello, Дауни-младший уже дал своё согласие на возвращение. Конечно, это пока что лишь слух. Поэтому стоит относиться к нему скептически.

Да и в материале Variety говорилось лишь о желании Marvel Studios поступить так, поскольку компания понимает, что за возвращение актёры попросят баснословные деньги.

По слухам, старые актёры могут вернуться в пятых или шестых «Мстителях». Marvel Studios сама ничего не подтверждала и не отвергала.

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