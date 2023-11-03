«Московский транспорт» анонсировал для Counter-Strike 2 собственную карту

«Московский транспорт» в сотрудничестве с Большой Киберспортивной Лигой создали для Counter-Strike 2 карту под названием «Киберспортивная». Она представляет собой собирательный образ московского метрополитена и содержит множество знакомых жителям города элементов.

Видео доступно на YouTube-канале «Большая Киберспортивная Лига». Права на видео принадлежат «Московский транспорт».

Карта была специально разработана в честь предстоящего первого в России турнира по Counter-Strike 2, который пройдёт 11-12 ноября на Южном речном вокзале. В мероприятии примут участие шесть команд профессиональных игроков и стримеров.

Понаблюдать за ходом турнира можно будет и в онлайн-режиме. Трансляция события пройдёт на Twitch.