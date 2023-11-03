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Сборы хоррора Five Nights at Freddy's превысили $ 150 млн и продолжают активно расти

Сборы хоррора Five Nights at Freddy's превысили $ 150 млн и продолжают активно расти
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30 октября издание The Hollywood Reporter сообщило, что фильм Five Nights at Freddy's собрал в мире более $ 130 млн. Через несколько дней, по состоянию на 3 ноября, сборы картины превысили $ 150 млн.

Напомним, картина показала лучший старт года в прокате для хорроров. Лента успешно обошла сиквел «Проклятия монахини» и оставила позади остальные фильмы ужасов.

Фото: Box Office Mojo

Напомним, бюджет ленты составил $ 20 млн. Фильм начал окупаться ещё до своего выхода благодаря продаже прав, а теперь приносит создателям ещё больше средств. Создатели ленты не против снять сиквел, который будет адаптировать вторую часть игровой франшизы.

Эксперты утверждают, что причина успешных сборов — популярность франшизы у молодой аудитории и выход картины в преддверии Хэллоуина.

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