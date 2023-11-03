Huawei анонсировала бюджетный смартфон Nova 11 SE с OLED-дисплеем 90 Гц

Компания Huawei анонсировала бюджетный смартфон Nova 11 SE с разрешением камеры 100 Мп. Цены на устройство начинаются от 1999 юаней (~ 25 тыс. рублей).

Huawei Nova 11 SE работает под управлением операционной системы HarmonyOS и на процессоре Snapdragon 680. Смартфон оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц. Ещё гаджет предложит аккумулятор объёмом 4500 мА/ч и быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Стоит упомянуть, что Huawei Nova 11 SE не поддерживает 5G-сеть, беспроводную зарядку, а также не имеет защиты от воды и пыли. К тому же камера устройства обладает портретным и ночным режимами. Смартфон будет продаваться в трёх цветовых вариациях: чёрной, белой и зелёной.