Кинокомпания Paramount Pictures потеряла уже $ 60 млн из-за забастовок в Голливуде

На этой неделе кинокомпания Paramount Pictures (владеет CBS, MTV и Nickelodeon) опубликовала новый финансовый отчёт. Из документа стало известно, что за последний квартал она потеряла $ 60 млн из-за продолжающейся забастовки в Голливуде.

Средства были потрачены на сохранение производственных мощностей. Также финансовый директор Paramount Pictures Навин Чопра заявил, что компания ожидает понести дополнительные потери в четвёртом квартале, поскольку студии не могут прийти к соглашению с Гильдией актёров.

И хотя поздние вечерние программы снова работают, сценарная часть телевидения всё ещё находится под ударом. Разумеется, мы все надеемся, что скоро вернёмся к работе.

Напомним, забастовка сценаристов в США официально завершилась 27 сентября. Новый контракт со студиями был продлён до 1 мая 2026 года.