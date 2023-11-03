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Кинокомпания Paramount Pictures потеряла уже $ 60 млн из-за забастовок в Голливуде

Кинокомпания Paramount Pictures потеряла уже $ 60 млн из-за забастовок в Голливуде
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На этой неделе кинокомпания Paramount Pictures (владеет CBS, MTV и Nickelodeon) опубликовала новый финансовый отчёт. Из документа стало известно, что за последний квартал она потеряла $ 60 млн из-за продолжающейся забастовки в Голливуде.

Средства были потрачены на сохранение производственных мощностей. Также финансовый директор Paramount Pictures Навин Чопра заявил, что компания ожидает понести дополнительные потери в четвёртом квартале, поскольку студии не могут прийти к соглашению с Гильдией актёров.

И хотя поздние вечерние программы снова работают, сценарная часть телевидения всё ещё находится под ударом. Разумеется, мы все надеемся, что скоро вернёмся к работе.

Напомним, забастовка сценаристов в США официально завершилась 27 сентября. Новый контракт со студиями был продлён до 1 мая 2026 года.

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