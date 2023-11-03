Детали со стрима разработчиков Honkai Star Rail о патче 1.5: новые герои, ивенты и баннеры

Разработчики популярной онлайн-игры Honkai: Star Rail из студии HoYoverse рассказали о нововведениях версии 1.5, которая будет доступна игрокам с 15 ноября 2023 года.

С выходом обновления в игре появятся три новых играбельных персонажа, ещё одна локация для исследований на планете Лофу Сяньчжоу, а также ряд временных событий и другой контент.

Видео доступно на YouTube-канале Noxxis Gaming. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

В патче 1.5 в Honkai: Star Rail добавят три играбельных персонажа, которых можно будет получить в баннере событий.

Аргенти — рыцарь Ордена Красоты, ранее упоминавшийся в Виртуальной вселенной. Пятизвёздочный персонаж следует пути эрудиции (большой ущерб сразу нескольким целям) и наносит физический тип урона.

Хохо — охотница на привидений с Лофу Сяньчжоу. Ещё один пятизвёздочный персонаж, но эта девушка ориентирована на лечение союзников (путь изобилия) и пользуется стихией ветра.

Ханья — одна из судей на Лофу Сяньчжоу, которая занимается записью наказаний для преступников. Редкость — четыре звезды, путь — гармония (усиление союзников в бою), тип урона — физический.

Фото: HoYoverse

Баннеры Honkai Star Rail 1.5

Прыжки будут разделены на две части по три недели каждая. Как и в прошлой версии, после трёх недель будут доступны два баннера вместо одного.

с 15 ноября по 5 декабря стоит ждать баннера Хохо. Вместе с ней будут доступны четырёхзвёздочные Дань хэн, Арлан и Сервал;

с 5 декабря и до релиза патча 1.6 (26 декабря) будет открыт прыжок события Аргенти. Вместе с ним — Ханья, Рысь и Аста;

одновременно с этим во второй половине 1.5 будет доступен реран персонажа Серебряный Волк (четырёхзвёздочные герои совпадают), выпущенного в версии 1.3.

Одновременно с прыжками персонажей будут доступны прыжки оружия с лучшим снаряжением для пятизвёздочных героев — конусы «Ночь страха» («сигна» Хохо, изобилие), «Остановись, мгновение» (Аргенти, гармония) и «Непрекращающийся дождь» (Волк, небытие).

Фото: HSR News / HoYoverse

Новые квесты и события

Главный квест под названием Сад Фиксестролл посвящён истории Хохо и открывает одноимённую локацию для исследований на планете Лофу Сяньчжоу. Миссия станет продолжением основного сюжета Освоения и будет связана с временным ивентом, а сама локация останется в игре навсегда.

По ходу версии 1.5 будут доступны и другие события:

логин-ивент с валютой для ивентовых прыжков;

ивент со сражениями в бойцовском клубе Белобога;

событие с фотографиями Март 7;

двойные планарные украшения за прохождение Виртуальной вселенной;

двойные награды с чашелистов.

Новые персонажи Аргенти и Хохо также получат отдельные сюжетные квесты, по итогам которых героев можно будет пригласить на Звёздный экспресс.

Фото: Проводник Пом-Пом / HoYoverse

Другие нововведения

В Виртуальной вселенной будет доступен новый, восьмой мир с двумя наборами планарных украшений, а на Лофу Сяньчжоу откроется новое подземелье с новыми сетами артефактов.

Кроме того, были обновлены меню отрядов, Зал Забвения (теперь можно стартовать со второй половины зала) и режим поддержки для друзей.

Кроме того, разработчики HSR опубликовали три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы:

JB9BE7K5RQY3

HT8BX7JL89Z7

6B9BFPK58Q3T

Активировать коды можно в игре или на сайте HoYoverse по ссылке — они работают до утра 4 ноября.