Samsung официально представит Galaxy S24 на презентации 17 января — СМИ

Корейское издание SBS Biz сообщило, что компания Samsung официально представит линейку Galaxy S24 на презентации 17 января 2024 года. Аналогичную дату озвучил и авторитетный инсайдер Ice Universe.

Ожидается, что сразу после проведения мероприятия Samsung откроет предварительные заказы на новые смартфоны. Всего в линейку войдёт три гаджета: Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.

Напомним, Galaxy S24 оснастят плоским 6,1-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10 + и защитой Gorilla Glass. Смартфон будет доступен для покупки в четырёх цветовых вариациях: чёрной, серой, фиолетовой и жёлтой.

Также Samsung собирается реализовать в устройстве множество ИИ-функций. К примеру, гаджет сможет преобразовывать текст в изображения или речь в текст.