Сериал «Супермен и Лоис» закроют после четвёртого сезона

Warner Bros. решила закрыть супергеройский сериал «Супермен и Лоис» после четвёртого сезона. Последний сезон выйдет в 2024 году и будет состоять из 10 эпизодов, после чего шоу официально завершится.

Топ-менеджеры телеканала CW заявили, что первые три сезона «Супермена и Лоис» поставили новую планку для семейных кинокомиксов. В CW поблагодарили авторов сериала за отличную работу и заявили, что финал шоу будет одним из самых эпичных событий в истории телеканала. В издании Deadline отмечают, что закрытие связано с прошедшей забастовкой сценаристов и потерей популярности при довольно высоком бюджете.

«Супермен и Лоис» — последний сериал вселенной «Стрелы», которую запустили после старта одноимённого сериала в 2012 году. В него также входят «Супергерл», «Флэш» «Легенды завтрашнего дня», «Чёрная Молния», «Бэтвумен» и «Старгёрл», а также некоторые анимационные произведения.