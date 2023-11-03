Что нужно знать про обновление 4.2 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

Игровая студия HoYoverse провела прямую трансляцию, посвящённую новинкам следующего обновления в Genshin Impact.

Версия Genshin Impact 4.2 будет доступна игрокам шесть недель — с 8 ноября 2023 года и до 20 декабря, когда её сменит 4.3. За несколько дней до релиза станет доступна предзагрузка обновления на все типы устройств.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

Апдейт добавит к числу играбельных героев ещё двух. В текущем патче их можно будет получить из баннера событий.

Фурина — гидро-Архонт, капризная и мнительная богиня региона Фонтейна. Пятизвёздочный персонаж стихии гидро (вода), владеющий одноручным мечом;

Шарлотта — известная журналистка, которая неоднократно встречалась нам в Фонтейне. Редкость — четыре звезды, Глаз Бога — крио (холод), оружие — катализатор.

Фото: HoYoverse

Баннеры патча 4.2 в Genshin Impact

Молитвы событий, как обычно, продлятся по три недели. В первой половине 4.2 будет доступен баннер Фурины, остальные же станут реранами уже вышедших ранее уникальных персонажей.

с 8 ноября по 28 ноября — Фурина и реран Бай Чжу;

с 29 ноября по 20 декабря (когда состоится релиз 4.3) — выходившие ранее Аято и Сайно.

Одновременно с баннерами персонажей будут доступны молитвы оружия с сигнатурным снаряжением для вышеуказанных персонажей (для Фурины добавили новый пятизвёздочный меч).

Шарлотта будет доступна в одном баннере с Фуриной, остальных четырёхзвёздочных персонажей объявят позднее.

Фото: HoYoverse

Новые задания и события

Версия 4.2 завершит основной сюжет пятого из семи регионов мира Genshin Impact. Фурина и Нёвиллет, а также другие персонажи из Фонтейна вместе с главным героем будут противостоять проклятью.

Кроме того, Фурина получит отдельный квест, который лучше раскроет личность богини гидро-региона.

Фото: Обитель Lulu Bell / HoYoverse

Разработчики также добавили в Genshin Impact нового еженедельного босса, в первый раз с которым сразиться нужно будет по ходу основного сюжета — огромного кита Птахура из Бездны. Ещё один босс, Гидротульпа, понадобится для прокачки Фурины.

Главный временный ивент будет посвящён рыбалке в Фонтейне, за выполнение можно будет бесплатно получить персонажа Фремине.

Фото: Обитель Lulu Bell / HoYoverse

Кроме того, по ходу патча 4.2 будет доступно ещё несколько временных ивентов:

новый квест с плесенниками;

фото-ивент с участием Шарлотты;

боевой ивент во временном подземелье;

двойные награды с артерий.

Фото: Ветерок Мондштадта / HoYoverse

Новая локация

Версия 4.2 завершит основной сюжет региона Фонтейна и расширит доступную для исследования площадь в царстве воды. Ожидается, что Фонтейн расширится на восток, приближаясь к границам Ли Юэ.

Среди прочего, в Genshin Impact появится некая ива и ещё какое-то дерево со своей историей. В новой области будет как наземная, так и подводная область.

Фото: HoYoverse

Вместе с патчем также будут добавлены несколько небольших нововведений, анонсированных ранее: среди них режим обмена колодами в карточной игре «Священный призыв семерых» и открытие доступа к ежедневным боссам.

Кроме того, игроки смогут забрать награды за три промокода, показанные в ходе трансляции — 300 примогемов и внутриигровые ресурсы.