Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Промокоды Genshin Impact (Геншин Импакт) перед обновлением 4.2 — как получить 300 примогемов

Промокоды Genshin Impact перед обновлением 4.2 — авторы дарят 300 примогемов
Комментарии

Разработчики Genshin Impact провели презентацию патча 4.2, выход которого состоится уже 8 ноября. В проект добавят двух играбельных героев, новые задания и события, а также многое другое.

Вместе с этим авторы устроили раздачу трёх промокодов на донатную валюту (примогемы) и внутриигровые ресурсы:

  • VA97KJNF24UV — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления.
  • NTQP2KPEJMUH — 100 примогемов и 5 опыта героя.
  • 9T96KJNE2LVM — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в Настройках в клиенте Genshin Impact или на сайте разработчиков по ссылке. Обратите внимание, что все коды действуют только до утра 4 ноября, после чего они станут неактивными и награду получить будет уже нельзя.

Узнать все детали патча 4.2 для Genshin Impact можно из нашего отдельного материала.

Материалы по теме
Что нужно знать про обновление 4.2 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android