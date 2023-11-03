Промокоды Genshin Impact перед обновлением 4.2 — авторы дарят 300 примогемов
Разработчики Genshin Impact провели презентацию патча 4.2, выход которого состоится уже 8 ноября. В проект добавят двух играбельных героев, новые задания и события, а также многое другое.
Вместе с этим авторы устроили раздачу трёх промокодов на донатную валюту (примогемы) и внутриигровые ресурсы:
- VA97KJNF24UV — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления.
- NTQP2KPEJMUH — 100 примогемов и 5 опыта героя.
- 9T96KJNE2LVM — 100 примогемов и 50 000 моры.
Активировать промокоды можно в Настройках в клиенте Genshin Impact или на сайте разработчиков по ссылке. Обратите внимание, что все коды действуют только до утра 4 ноября, после чего они станут неактивными и награду получить будет уже нельзя.
Узнать все детали патча 4.2 для Genshin Impact можно из нашего отдельного материала.
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