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В кинотеатрах России стартовали показы хоррора «Пять ночей с Фредди»

В кинотеатрах России стартовали показы хоррора «Пять ночей с Фредди»
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2 ноября в кинотеатрах России стартовали показы хоррора «Пять ночей с Фредди». Спустя семь дней после мировой премьеры картина заработала более $ 150 млн. Лента успешно обошла сиквел «Проклятия монахини» и оставила позади многие другие фильмы ужасов.

Cюжет ленты адаптирует первые части Five Nights at Freddy's и рассказывает историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру, Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники. Ему предстоит дать им отпор и разгадать страшную тайну этого места.

По мнению аналитиков, причина успешных сборов картины заключается в популярности франшизы у молодой аудитории и выходе фильма в преддверии Хэллоуина.

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