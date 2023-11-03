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Для мемной игры «Русы против ящеров» выпустят дополнение про Луну

Для мемной игры «Русы против ящеров» выпустят дополнение про Луну
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Разработчики пародийной игры «Русы против ящеров» из студии The Bratans анонсировали дополнение про Луну. В рамках расширения геймерам предстоит отправиться на спутник Земли, обнаружить там базу рептилоидов и разрушить их планы.

Видео доступно на YouTube-канале The Bratans. Права на видео принадлежат The Bratans.

Авторы тайтла обещают бесшовное перемещение между планетами, свежие виды врагов, босса, большую локацию, музыку и обновлённого героя Радислава. Выход дополнения ожидается 7 ноября.

«Русы против ящеров» — пародийная игра, рассказывающая о борьбе древних русов против мистических ящеров в сеттинге Древней Руси. Проект основан на аналогичном меме, зародившемся в 2023 году и рассказывающем о вечном противостоянии славянских народов и змееподобных существ.

В начале октября тайтл сумел войти в топ-10 проектов российского Steam по выручке за неделю.

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